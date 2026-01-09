9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

WPL 2026: गुजरात जायंट्स को झटका, ये स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर

Yastika Bhatia Ruled Out: WPL 2026 की शुरुआत से पहले गुजरात जायंट्स को बड़ा झटका लगा है। टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। नियमों के चलते गुजरात की टीम उनका रिप्लेसमेंट नहीं ले पाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 09, 2026

Yastika Bhatia Ruled Out of WPL 2026

यास्तिका भाटिया WPL 2026 से बाहर (फोटो- ESPNcricinfo)

Yastika Bhatia Ruled Out of WPL: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026, आज यानी 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही गुजरात जायंट्स की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया चोट के कारण पूरे सीजन के लिए बाहर हो गई हैं। लंबे समय से घुटने की समस्या से जूझ रही यास्तिका फिटनेस हासिल नहीं कर सकीं, जिसके चलते फ्रेंचाइजी को यह फैसला लेना पड़ा। टीम मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट से ठीक पहले उनकी अनुपलब्धता की पुष्टि की है। यास्तिका को ऑक्शन में 50 लाख की बड़ी राशि देकर टीम में शामिल किया गया था। ऐसे में डब्ल्यूपीएल 2026 की शुरुआत से पहले यह खबर गुजरात जायंट्स के लिए चुनौती बढ़ा रही है।

लंबे समय से जूझ रही थी चोट से

यास्तिका भाटिया को लंबे समय से घुटने की चोट परेशान कर रही थी। इसी समस्या की वजह से वह पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी बाहर रही थीं। मेडिकल टीम की निगरानी में उनका रिहैबिलिटेशन चला, लेकिन तय समय में फिटनेस लेवल हासिल नहीं हो सका। फ्रेंचाइजी सूत्रों के अनुसार टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत नजदीक है और इस कारण जोखिम नहीं लिया जा सकता था। इसी के चलते उन्हें पूरे सीजन के लिए बाहर रखा गया।

टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो

गुजरात जायंट्स की टीम ने सोशल मीडिया पर यास्तिका भाटिया के टूर्नामेंट से बाहर होने पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। टीम के सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स ने उनके सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट कर उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। इस वीडियो में यास्तिका के टूर्नामेंट न खेल पाने पर खिलाड़ियों ने निराशा जाहिर की।

गुजरात नहीं ले पाएगा रिप्लेसमेंट

यास्तिका भाटिया ऑक्शन शुरू होने से पहले ही चोटिल थी और रिकवरी कर रही थी। अगर कोई फ्रेंचाइजी पहले से चोटिल किसी खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीदती है, तो ऐसे में उन्हें रिप्लेसमेंट लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसी तरह से अगर पूजा वस्त्रकार और प्रतीका रावल रिकवर नहीं करती हैं, तो दो और टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। वे भी रिप्लेसमेंट नहीं ले पाएंगे।

गुजरात जायंट्स स्क्वॉड

एशले गार्डनर (कप्तान), डैनी वाइट-हॉज, बेथ मूनी (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, शिवानी सिंह, भारती फुलमाली, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहैम, कनिका आहूजा, आयुषी सोनी, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, किम गार्थ, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर।

ये भी पढ़ें

देश से बड़ा नहीं है वर्ल्ड कप… ICC के सख्‍त रूख के बाद बांग्लादेश की ओर से आया बड़ा बयान
क्रिकेट
Bangladesh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

WPL 2026

Published on:

09 Jan 2026 09:09 am

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026: गुजरात जायंट्स को झटका, ये स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारतीय टीम के लिए राहत भरी ख़बर, वनडे में न्यूजीलैंड से भिड़ंत से पहले श्रेयस अय्यर को मिली हरी झंडी

Shreyas Iyer
क्रिकेट

WPL 2026 Live Streaming: पहले ही मुक़ाबले में आमने सामने होंगी मंधाना और हरमनप्रीत, जानें कब, कहां और कैसे देखें MI vs RCB मैच

WPL Cricket Match
क्रिकेट

MI vs RCB: मुंबई और बेंगलुरु के बीच पहला मुक़ाबला कल, मेगा ऑक्शन के बाद पहली बार मैदान में उतरेंगी दोनों टीम, ऐसी होगी प्लेइंग 11

WPL Cricket Match
क्रिकेट

‘टेस्टिकुलर टॉर्शन’ की समस्या से जूझ रहे हैं तिलक वर्मा, जानें कितनी खतरनाक है ये बीमारी? नहीं खेल पाएंगे टी20 वर्ल्ड कप!

Tilak Verma Rhabdomyolysis
क्रिकेट

तिलक वर्मा की जगह इन तीन खिलाड़ियों को मिल सकता है टी20 टीम में मौका, एक 91.42 के औसत से बना रहा रन

tilak verma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.