WPL 2026: गुजरात जायंट्स को झटका, ये स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर

यास्तिका भाटिया WPL 2026 से बाहर (फोटो- ESPNcricinfo)
Yastika Bhatia Ruled Out of WPL: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026, आज यानी 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही गुजरात जायंट्स की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया चोट के कारण पूरे सीजन के लिए बाहर हो गई हैं। लंबे समय से घुटने की समस्या से जूझ रही यास्तिका फिटनेस हासिल नहीं कर सकीं, जिसके चलते फ्रेंचाइजी को यह फैसला लेना पड़ा। टीम मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट से ठीक पहले उनकी अनुपलब्धता की पुष्टि की है। यास्तिका को ऑक्शन में 50 लाख की बड़ी राशि देकर टीम में शामिल किया गया था। ऐसे में डब्ल्यूपीएल 2026 की शुरुआत से पहले यह खबर गुजरात जायंट्स के लिए चुनौती बढ़ा रही है।
यास्तिका भाटिया को लंबे समय से घुटने की चोट परेशान कर रही थी। इसी समस्या की वजह से वह पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी बाहर रही थीं। मेडिकल टीम की निगरानी में उनका रिहैबिलिटेशन चला, लेकिन तय समय में फिटनेस लेवल हासिल नहीं हो सका। फ्रेंचाइजी सूत्रों के अनुसार टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत नजदीक है और इस कारण जोखिम नहीं लिया जा सकता था। इसी के चलते उन्हें पूरे सीजन के लिए बाहर रखा गया।
गुजरात जायंट्स की टीम ने सोशल मीडिया पर यास्तिका भाटिया के टूर्नामेंट से बाहर होने पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। टीम के सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स ने उनके सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट कर उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। इस वीडियो में यास्तिका के टूर्नामेंट न खेल पाने पर खिलाड़ियों ने निराशा जाहिर की।
यास्तिका भाटिया ऑक्शन शुरू होने से पहले ही चोटिल थी और रिकवरी कर रही थी। अगर कोई फ्रेंचाइजी पहले से चोटिल किसी खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीदती है, तो ऐसे में उन्हें रिप्लेसमेंट लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसी तरह से अगर पूजा वस्त्रकार और प्रतीका रावल रिकवर नहीं करती हैं, तो दो और टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। वे भी रिप्लेसमेंट नहीं ले पाएंगे।
एशले गार्डनर (कप्तान), डैनी वाइट-हॉज, बेथ मूनी (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, शिवानी सिंह, भारती फुलमाली, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहैम, कनिका आहूजा, आयुषी सोनी, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, किम गार्थ, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर।
