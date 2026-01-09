WPL 2026: गुजरात जायंट्स को झटका, ये स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर

Yastika Bhatia Ruled Out of WPL: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026, आज यानी 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही गुजरात जायंट्स की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया चोट के कारण पूरे सीजन के लिए बाहर हो गई हैं। लंबे समय से घुटने की समस्या से जूझ रही यास्तिका फिटनेस हासिल नहीं कर सकीं, जिसके चलते फ्रेंचाइजी को यह फैसला लेना पड़ा। टीम मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट से ठीक पहले उनकी अनुपलब्धता की पुष्टि की है। यास्तिका को ऑक्शन में 50 लाख की बड़ी राशि देकर टीम में शामिल किया गया था। ऐसे में डब्ल्यूपीएल 2026 की शुरुआत से पहले यह खबर गुजरात जायंट्स के लिए चुनौती बढ़ा रही है।