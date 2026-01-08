8 जनवरी 2026,

क्रिकेट

देश से बड़ा नहीं है वर्ल्ड कप… ICC के सख्‍त रूख के बाद बांग्लादेश की ओर से आया बड़ा बयान

मुस्ताफिजुर रहमान विवाद के बाद बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से हटाने की मांग की है। आईसीसी ये मैच भारत में कराने के पक्ष में है, जबकि बांग्लादेश ने कहा है कि उनके लिए राष्ट्रीय सम्मान और खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे अहम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 08, 2026

Bangladesh

बांग्लादेश राष्ट्रीय सम्मान को देगा महत्व (फोटो- IANS)

Bangladesh Statement on T20 World Cup Matches: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश के भारत में मैच न खेलने की मांग को लेकर आईसीसी का कड़ा रूख देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी बांग्लादेश के मैचों को भारत में ही करवाने के पक्ष में है, क्योंकि उनके अनुसार भारत में सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। इस मामले में अब तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सम्मान और खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता कर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इसी के तहत बांग्लादेश ने भारत में होने वाले अपने मैच किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग को लेकर आईसीसी के सामने एक मजबूत केस रखेगा।

राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से मीटिंग के बाद, बांग्लादेश सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश आईसीसी के सामने मजबूत केस प्रस्तुत करेगा। इसमें बांग्लादेश की कोशिश रहेगी कि वह वर्ल्ड कप के अपने सारे मुकाबले भारत से श्रीलंका शिफ्ट करवा दे। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में मेहनत से स्थान हासिल किया है और इस मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भागीदारी देश के सम्मान की कीमत पर नहीं हो सकती। बांग्लादेश का मानना है कि सुरक्षा केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि दर्शक, मीडिया और आयोजन से जुड़े अन्य लोग भी इससे प्रभावित होते हैं।

अगला कदम क्या होगा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने संकेत दिया है कि आईसीसी को एक डिटेल्ड लेटर भेजा जाएगा, जिसमें सुरक्षा, सम्मान और आयोजन से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से रखा जाएगा। इसके बाद आईसीसी के रिस्पॉन्स के आधार पर आगे की योजना तय की जाएगी। नजरुल ने कहा, "हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। इस वर्ल्ड कप के लिए एक और मेजबान देश श्रीलंका है, तो हम वहीं पर अपने मैच खेलेंगे। बांग्लादेश की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।"

