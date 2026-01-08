Bangladesh Statement on T20 World Cup Matches: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश के भारत में मैच न खेलने की मांग को लेकर आईसीसी का कड़ा रूख देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी बांग्लादेश के मैचों को भारत में ही करवाने के पक्ष में है, क्योंकि उनके अनुसार भारत में सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। इस मामले में अब तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सम्मान और खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता कर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इसी के तहत बांग्लादेश ने भारत में होने वाले अपने मैच किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग को लेकर आईसीसी के सामने एक मजबूत केस रखेगा।