6,6,6,6,6,6… हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे में मचाई तबाही, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोक डाला तूफानी अर्धशतक

Hardik Pandya smashed 19 balls fifty: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आज 8 जनवरी को एलीट ग्रुप राउंड के आखिरी मुकाबले खेले जा रहे हैं। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में चंडीगढ़ और बड़ौदा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में बड़ौदा की ओर से हार्दिक पंड्या ने महज 31 गेंदों पर दो चौके और 9 छक्‍कों की मदद से 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। सबसे खास बात ये है कि पंड्या ने महज 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया है। उनके अलावा विष्‍णु सोलंकी ने 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। जबकि प्रियांशु मोलिया 74 रनों पर नाबाद हैं। बड़ौदा की टीम ने ने 34 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 250 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं।