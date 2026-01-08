8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

6,6,6,6,6,6… हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे में मचाई तबाही, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोक डाला तूफानी अर्धशतक

Hardik Pandya smashed 19 balls fifty: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आज 8 जनवरी को एलीट ग्रुप राउंड के आखिरी मुकाबले खेले जा रहे हैं। चंडीगढ़ के खिलाफ बड़ौदा के लिए हार्दिक पंड्या ने छक्‍कों की बारिश करते हुए महज 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 08, 2026

Hardik Pandya smashed 19 balls fifty

विजय हजारे ट्रॉफी में बल्‍लेबाजी करते हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/sportstar)

Hardik Pandya smashed 19 balls fifty: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आज 8 जनवरी को एलीट ग्रुप राउंड के आखिरी मुकाबले खेले जा रहे हैं। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में चंडीगढ़ और बड़ौदा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में बड़ौदा की ओर से हार्दिक पंड्या ने महज 31 गेंदों पर दो चौके और 9 छक्‍कों की मदद से 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। सबसे खास बात ये है कि पंड्या ने महज 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया है। उनके अलावा विष्‍णु सोलंकी ने 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। जबकि प्रियांशु मोलिया 74 रनों पर नाबाद हैं। बड़ौदा की टीम ने ने 34 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 250 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं।

एक नजर मैच पर

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी बड़ौदा की शुरुआत कुछ खास नहीं रही उसने 2.2 ओवर में महज 11 रन के स्‍कोर पर अपने दोनों सलामी बल्‍लेबाज नित्‍या पंड्या (2) और एएच पासी (5) के विकेट गंवा दिए। इसके बाद प्रियांशु मोलिया और विष्‍णु सोलंकी ने पारी को संभाला, इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी हुई। सोलंकी 49 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्‍तान क्रुणाल पंड्या उतरे, लेकिन वह सिर्फ 20 रन ही बना सके।

फिर हार्दिक पंड्या क्रीज पर उतरे और आते ही छक्‍कों की बारिश कर दी। पंड्या ने सिर्फ 19 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने के साथ महज 31 गेंदों पर दो चौके और 9 छक्‍कों की मदद से 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। पंड्या को जगजीत सिंह संधू ने निखिल ठाकुर के हाथों कैच कराया।

जब पंड्या आउट हुए तब 29.1 ओवर में स्‍कोर 213/5 था। उनके बाद जेएम शर्मा मैदान पर उतरे और उन्‍होंने भी हार्दिक के अंदाज में गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। खबर लिखे जाने तक प्रियांशु नाबाद 79 और शर्मा नाबाद 53 रनों पर खेल रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Updated on:

08 Jan 2026 11:48 am

Published on:

08 Jan 2026 11:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 6,6,6,6,6,6… हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे में मचाई तबाही, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोक डाला तूफानी अर्धशतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशेज के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, ऑस्ट्रेलिया हुआ ज्यादा मजबूत, इंग्लैंड के फिसलने से भारत को हुआ फायदा

WTC 2025-27 Points Table Update after Ashes
क्रिकेट

देश से बड़ा नहीं है वर्ल्ड कप… ICC के सख्‍त रूख के बाद बांग्लादेश की ओर से आया बड़ा बयान

Bangladesh
क्रिकेट

यह किसी चमत्कार से कम नहीं… डेमियन मार्टिन के कोमा से बाहर आने पर गिलक्रिस्ट और मार्क वॉ ने जाहिर की खुशी

Damien Martyn
क्रिकेट

आखिरी एशेज टेस्ट हारने के बाद छलका कप्तान बेन स्टोक्स का दर्द, जानें किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा

AUS vs ENG 5th Test Highlights
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते NZ के खिलाफ सीरीज से बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी!

Tilak Varma Injured
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.