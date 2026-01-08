6,6,6,6,6,6… हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे में मचाई तबाही, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोक डाला तूफानी अर्धशतक

विजय हजारे ट्रॉफी में बल्लेबाजी करते हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: एक्स@/sportstar)
Hardik Pandya smashed 19 balls fifty: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आज 8 जनवरी को एलीट ग्रुप राउंड के आखिरी मुकाबले खेले जा रहे हैं। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में चंडीगढ़ और बड़ौदा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में बड़ौदा की ओर से हार्दिक पंड्या ने महज 31 गेंदों पर दो चौके और 9 छक्कों की मदद से 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। सबसे खास बात ये है कि पंड्या ने महज 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया है। उनके अलावा विष्णु सोलंकी ने 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। जबकि प्रियांशु मोलिया 74 रनों पर नाबाद हैं। बड़ौदा की टीम ने ने 34 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 250 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बड़ौदा की शुरुआत कुछ खास नहीं रही उसने 2.2 ओवर में महज 11 रन के स्कोर पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाज नित्या पंड्या (2) और एएच पासी (5) के विकेट गंवा दिए। इसके बाद प्रियांशु मोलिया और विष्णु सोलंकी ने पारी को संभाला, इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी हुई। सोलंकी 49 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान क्रुणाल पंड्या उतरे, लेकिन वह सिर्फ 20 रन ही बना सके।
फिर हार्दिक पंड्या क्रीज पर उतरे और आते ही छक्कों की बारिश कर दी। पंड्या ने सिर्फ 19 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने के साथ महज 31 गेंदों पर दो चौके और 9 छक्कों की मदद से 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। पंड्या को जगजीत सिंह संधू ने निखिल ठाकुर के हाथों कैच कराया।
जब पंड्या आउट हुए तब 29.1 ओवर में स्कोर 213/5 था। उनके बाद जेएम शर्मा मैदान पर उतरे और उन्होंने भी हार्दिक के अंदाज में गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। खबर लिखे जाने तक प्रियांशु नाबाद 79 और शर्मा नाबाद 53 रनों पर खेल रहे थे।
