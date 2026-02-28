इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा… अभिषेक-ईशान नहीं, आर अश्विन ने इस खिलाड़ी से की वर्ल्ड कप में शतक की उम्मीद

R Ashwin on Sanju Samson: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने 26 फरवरी को चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले बल्‍लेबाजी करने के लिए बुलाए जाने पर टीम इंडिया ने पहली पारी में 256 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे 184 रन ही बना सकी। भारत की बैटिंग यूनिट की खूब तारीफ हुई, खासकर जिस तरह से ओपनर्स ने शुरुआत दी। रिंकू सिंह की जगह प्‍लेइंग 11 में शामिल किए गए संजू सैमसन ने सिर्फ 15 गेंदों पर 24 रन की पारी खेली। हालांकि एक बार फिर वह बड़ी पारी से चूक गए।