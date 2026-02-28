28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा… अभिषेक-ईशान नहीं, आर अश्विन ने इस खिलाड़ी से की वर्ल्ड कप में शतक की उम्मीद

R Ashwin on Sanju Samson: आर अश्विन ने संजू सैमसन से टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा प्रदर्शन करने को कहा है। अश्विन ने कहा कि मैं चाहूंगा कि वह अपने कॉन्फिडेंस के लिए वर्ल्ड कप में शतक या मैच जिताने वाला परफॉर्मेंस देकर खत्म करे। वह इसके लायक है।

भारत

image

lokesh verma

Feb 28, 2026

R Ashwin on Sanju Samson

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

R Ashwin on Sanju Samson: टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने 26 फरवरी को चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले बल्‍लेबाजी करने के लिए बुलाए जाने पर टीम इंडिया ने पहली पारी में 256 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे 184 रन ही बना सकी। भारत की बैटिंग यूनिट की खूब तारीफ हुई, खासकर जिस तरह से ओपनर्स ने शुरुआत दी। रिंकू सिंह की जगह प्‍लेइंग 11 में शामिल किए गए संजू सैमसन ने सिर्फ 15 गेंदों पर 24 रन की पारी खेली। हालांकि एक बार फिर वह बड़ी पारी से चूक गए।

'मैं जानता हूं और वह क्या कर सकता है'

टीम इंडिया की इस जबरदस्त जीत के बाद पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैं इसे दो तरह से देखूंगा। एक, संजू सैमसन वह लड़का है, जिसे मैं जानता हूं और वह क्या कर सकता है। दूसरा, इंडियन टीम के लिए सैमसन। इस टीम ने इस वर्ल्ड कप में, इस गेम में ओपनिंग पार्टनरशिप को संभाला। हमें बेहतर शुरुआत मिली।

अगर संजू मुझे यहां से फाइनल तक 15-बॉल 28, 16-बॉल 30 रन दे सकता है तो उसने टीम के लिए अच्छा काम किया है। शायद वह बड़ा स्कोर भी कर सकता है, लेकिन उसने अपना काम किया है। अश्विन ने सैमसन के लिए एक और पर्सनल इच्छा भी जताई। उम्मीद है कि जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वह अपनी शुरुआत को कुछ बड़ा बनाएगा।

'वर्ल्ड कप में शतक या मैच जिताने वाला परफॉर्मेंस देकर खत्म करे'

उन्होंने कहा कि सैमसन, जिसे मैं पसंद करता हूं, मैं सच में चाहता हूं कि वह टिके रहें और बड़ा स्कोर बनाएं। इससे बेहतर मौका नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि वह अच्छी शुरुआत करे और उसका फायदा भी उठाए। अगर आप सालों की मेहनत के बाद यहां आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर तो उड़ान पकड़ें।

अगर आप गिर भी जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपने कम से कम कोशिश तो की। मैं चाहूंगा कि वह अपने कॉन्फिडेंस के लिए वर्ल्ड कप में शतक या मैच जिताने वाला परफॉर्मेंस देकर खत्म करे। वह इसके लायक है।

Published on:

28 Feb 2026 10:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा… अभिषेक-ईशान नहीं, आर अश्विन ने इस खिलाड़ी से की वर्ल्ड कप में शतक की उम्मीद

