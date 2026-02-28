क्या फिर इतिहास दोहराएगा पाकिस्तान? जब शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका की धज्जियां उड़ाकर किया था क्वालीफाई

हैरी ब्रूक की लीडरशिप में इंग्लैंड ने सुपर-8 स्टेज को तीन में से तीन जीत के साथ बिना हारे खत्म किया और आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपनी जीत के बाद छह पॉइंट्स के साथ ग्रुप-2 में शीर्ष पर जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही उसने आखिरी मैच में न्‍यूजीलैंड को हराकर पाकिस्‍तान के लिए भी सेमीफाइनल के दरवाजे खोल दिए हैं। अब पाकिस्‍तान के पास श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है, जैसा कि वह 30 साल पहले केसीए सेंटेनरी टूर्नामेंट में कर चुका है। जब शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका टीम की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था।