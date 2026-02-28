PAK vs SL: अगर आज बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का मैच, तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

Pakistan vs Sri Lanka: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में शुक्रवार को इंग्लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लिश टीम ने कीवी टीम के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड से मिले 160 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने मात्र 3 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अंतिम ओवरों में विल जैक्स ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर हारी हुई बाजी को पलट दिया। इस हार के साथ ही न्‍यूजीलैंड की सीधे सेमीफाइनल पहुंचने की उम्‍मीदों पर पानी फिर गया है। अब सबकुछ आज 28 फरवरी को पाकिस्‍तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले मैच पर टिका है। अगर ये मैच बारिश से धुलता है तो फिर कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई करेगी?