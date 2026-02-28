इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) से पहले चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी शायद ही मैदान के बाहर कभी विवादों में रहे हों। लेकिन, भारत के पूर्व कप्तान अब रांची में एक प्रॉपर्टी से जुड़े कथित उल्लंघन मामले में झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड की जांच का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उन्‍हें रेजिडेंशियल प्‍लॉट पर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नोटिस भेजा गया है। आइये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्‍या है?