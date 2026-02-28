28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ करनी होगी इतनी बड़ी जीत, नहीं तो न्यूजीलैंड…

Pakistan Semi final Scenario: पाकिस्तान अब अपने आख़िरी सुपर 8 मैच में श्रीलंका का सामना करेगा, जिसमें उसे न्यूज़ीलैंड के नेट रन रेट को पार करने के लिए एक बड़ी जीत की जरूरत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 28, 2026

Pakistan Semi final Scenarios

मैच से पहले राष्‍ट्रगान गाती पाकिस्‍तान की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan Semi final Scenario: इंग्लैंड ने शुक्रवार को कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट से रोमांचक जीत हासिल की है, जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने की पाकिस्तान की उम्मीद जग गई है। टूर्नामेंट में पहले मजबूत टीमों के खिलाफ संघर्ष करने के बाद पाकिस्तान को अपना अभियान को जिंदा रखने के लिए दूसरे नतीजों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्हें न्यूजीलैंड को हराने के लिए इंग्लैंड की जरूरत थी। हैरी ब्रूक और उनकी टीम ने सिर्फ तीन गेंदें बाकी रहते टारगेट को हासिल कर पाकिस्तान को एक नया मौका दिया है।

पाकिस्‍तान को बड़ी जीत की दरकार

न्यूजीलैंड ने ज्‍यादातर मैच में दबदबा बनाए रखा, लेकिन विल जैक्स (32) और रेहान अहमद (19) के आखिरी तीन ओवरों में आए शानदार रनों ने खेल का पासा पलट दिया, जिससे सुपर-8 स्टेज जीत के साथ खत्म हुआ। पाकिस्तान अब अपने आखिरी सुपर 8 मैच में श्रीलंका का सामना करेगा, जिसमें उसे न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को पार करने के लिए एक बड़ी जीत की दरकार होगी। अभी न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +1.390 है, जबकि पाकिस्तान का नेट रन रेट -0.461 है।

65 रन या फिर 13 ओवर के अंदर जीत जरूरी

पाकिस्तान अगर आज पहले बल्‍लेबाजी करता है तो उसे श्रीलंका के खिलाफ लगभग 65 रन से जीत दर्ज करनी होगी। अगर पाकिस्‍तान लक्ष्य का पीछा करता है तो उसे 13 ओवर के अंदर मैच जीतना होगा। लेकिन, पहली पारी के स्कोर के बाद समीकरण थोड़े बदल सकते हैं।

महज 159 रन ही बना सकी न्‍यूजीलैंड

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए। टीम के लिए टिम सीफर्ट 25 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 35 रन, फिन एलन ने 19 गेंदों में 29 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 28 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 39 रन बनाए। वहीं, इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद ने 4 ओवर के स्पेल में 28 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले। वहीं, विल जैक्स ने 23 रन देकर दो विकेट चटकाए। रेहान अहमद भी न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में सफल रहे।

विल जैक्स और रेहान अहमद ने दिलाई जीत

न्यूजीलैंड से मिले 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 117 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गंवाकर इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी और जीत दूर जाती हुई दिख रही थी। हालांकि, विल जैक्स और रेहान अहमद ने सिर्फ 16 गेंदों में 44 रनों की अटूट साझेदारी निभाते हुए इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत दिला दी। विल जैक्स ने पारी के 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ 22 रन बनाए और यहीं से पूरा मुकाबला पलट गया। वहीं, रेहान ने 7 गेंदों में 19 रन बनाए और वह टीम को जीत दिलाकर लौटे। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र ने 19 रन देकर 3 विकेट निकाले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

28 Feb 2026 07:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ करनी होगी इतनी बड़ी जीत, नहीं तो न्यूजीलैंड…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

पिता के निधन से भारी दर्द में हैं रिंकू सिंह, क्या वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे अहम मैच! आई बड़ी अपडेट

Rinku Singh
क्रिकेट

IPL 2026 के लेकर आया बड़ा अपडेट, इस बार देरी से होगा टूर्नामेंट का आगाज

IPL 2026 Schedule Update
क्रिकेट

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान की जगा दी उम्मीदें, लेकिन कीवी टीम रेस से नहीं हुई बाहर

ENG vs NZ
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले ऋभभ पंत ने दिखाई लखनऊ सुपरजायंट्स की नई जर्सी, इस बार सबसे अलग

LSG
क्रिकेट

इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड जीते या हारे, ये खिलाड़ी लौट जाएगा अपने देश, जानें क्या है वजह

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.