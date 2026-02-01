इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान की जगा दी उम्मीदें, लेकिन कीवी टीम रेस से नहीं हुई बाहर

रचिन रविंद्र कुछ खास नहीं कर सके और 11 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि ग्लेन फिलिप्स ने 28 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। न तो मार्क चैपमैन का बल्ला चला और न ही डैरिल मिचेल और न कप्तान मिचेल सैंटनर कोई बड़ा योगदान दे सके। कॉल मैकेंजी ने 14 रन बनाकर टीम को 150 के पार पहुंचाया। इंग्लैंड के लिए आदिल राशिद, विल जैक्स और रिहान अहमद ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि लियाम डॉसन ने एक विकेट हासिल किया। जोफ्रा आर्चर ने तीन ओवर में एक मेडन डालते हुए 24 रन खर्च किए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।