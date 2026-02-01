इंग्लैंड के स्पिनर्स के सामने फेल हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, एक भी बल्लेबाज नहीं छू पाया 40 का आंकड़ा

इसके बाद फिन एलन 19 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने तीन छक्के लगाए। रचिन रविंद्र 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 28 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन और मिचेल सैंटनर कुछ खास नहीं कर सके। न ही कॉल मैकेंजी कोई बड़ा योगदान दे पाए और पूरी टीम मिलकर 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी।