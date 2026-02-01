27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इंग्लैंड के स्पिनर्स के सामने फेल हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, एक भी बल्लेबाज नहीं छू पाया 40 का आंकड़ा

T20 World Cup 2026: इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है और न्यूजीलैंड को अगले दौर में जाने के लिए इस मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 27, 2026

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (फोटो- IANS)

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (फोटो- IANS)

ENG vs NZ T20 World Cup 2026 Super 8: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का 49वां मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है, तो दूसरी ओर इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है। इस मुकाबले में अगर न्यूजीलैंड हारती है, तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो जाएगी।

फिलिप्स ने बनाए सबसे ज्यादा रन

इस अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज 40 रन के आंकड़े को नहीं छू सका। ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए। मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कीवी टीम की शुरुआत अच्छी रही और दोनों ओपनरों ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े। सातवें ओवर में टिम सेफर्ट 25 गेंदों में तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद फिन एलन 19 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने तीन छक्के लगाए। रचिन रविंद्र 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 28 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन और मिचेल सैंटनर कुछ खास नहीं कर सके। न ही कॉल मैकेंजी कोई बड़ा योगदान दे पाए और पूरी टीम मिलकर 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी।

इस मुकाबले में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन स्पिन गेंदबाजों ने पूरे मुकाबले के दौरान कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। जोफ्रा आर्चर ने तीन ओवर में एक मेडन डालते हुए 24 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वहीं आदिल राशिद, विल जैक्स और रिहान अहमद को दो-दो विकेट मिले।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

हैरी ब्रूक (कप्तान), फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

मिशेल सेंटनर (कप्तान), टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और लॉकी फर्ग्यूसन।

ये भी पढ़ें

लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में भिडेंगे भारत-इंग्लैंड? इस समीकरण ने बढ़ा दिया T20 वर्ल्डकप का रोमांच
क्रिकेट
India vs England T20 World Cup 2026 Semifinal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

27 Feb 2026 08:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इंग्लैंड के स्पिनर्स के सामने फेल हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, एक भी बल्लेबाज नहीं छू पाया 40 का आंकड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में भिडेंगे भारत-इंग्लैंड? इस समीकरण ने बढ़ा दिया T20 वर्ल्डकप का रोमांच

India vs England T20 World Cup 2026 Semifinal
क्रिकेट

जिम्बाब्वे को हराने के बावजूद टीम इंडिया से हो गई ये गलती, सेमीफाइनल की राह में बन सकता है रोड़ा

team india in t20 world cup 2026
क्रिकेट

युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा की लगाई क्लास, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के बाद किया ये कमेंट

Yuvraj singh on Abhishek Sharma insta post
क्रिकेट

क्या होता है नेट रन रेट, जो भारत-पाकिस्तान का बिगाड़ सकता है खेल, कैसे होती है गणना, जानें सबकुछ

क्या होता है NRR?
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बाद ये 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की हैं दावेदार, लेकिन सिर्फ 2 को मिलेगा टिकट

T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.