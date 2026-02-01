27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 के लेकर आया बड़ा अपडेट, इस बार देरी से होगा टूर्नामेंट का आगाज

IPL 2026 Schedule Update: रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा और फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की तारीखें तय न होने से पूरा शेड्यूल अटका है। कुछ टीमों के होम वेन्यू को लेकर भी फैसला बाकी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Feb 27, 2026

IPL 2026 Schedule Update

आईपीएल 2026 के शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट (Image: IANS)

IPL 2026 Schedule Update: इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 सीजन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बीसीसीआई (BCCI) ने पहले आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे दो दिन आगे खिसका दिया गया है। ताजा रिपोर्टेस के मुताबिक, टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा और 31 मई को फाइनल मुकाबले के साथ इसका समापन होगा। इस तरह यह सीजन पूरे 64 दिनों तक चलेगा। फ्रेंचाइजियों को पिछले साल 15 दिसंबर 2025 को 26 मार्च की तारीख बताई गई थी। अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल अगले सप्ताह बैठक कर पूरे शेड्यूल को अंतिम रूप देगी।

इन दो टीमों के होमग्राउंड पर भी फैसले की उम्मीद

इसी बैठक में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड पर भी फैसला होने की उम्मीद है। पिछले सीजन में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद से कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर दूसरे वेन्यू तलाशे जा रहे हैं, जिनमें नवी मुंबई, रायपुर और पुणे के मैदानों के नाम सामने आए हैं। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की हालत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के आंतरिक मतभेदों के चलते राजस्थान को होम ग्राउंड पर भी संशय बरकरार है। संभावित वेन्यू में पुणे और गुवाहाटी शामिल है।

चुनाव के चलते फैसला होने में देरी

शेड्यूल जारी होने में देरी की सबसे बड़ी वजह असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जिनकी तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। केकेआर का घरेलू मैदान कोलकाता में है, सीएसके का होम ग्राउंड चेन्नई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम वेन्यू गुवाहाटी है, और इन तीनों ही राज्यों में चुनाव हैं। बीसीसीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आईपीएल मैच और चुनावी कार्यक्रम आपस में न टकराएं, इसलिए रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव की तारीखें तय होने के बाद ही पूरा शेड्यूल सार्वजनिक किया जाएगा।​​​​​​​​​​​​​​​​

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

27 Feb 2026 10:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 के लेकर आया बड़ा अपडेट, इस बार देरी से होगा टूर्नामेंट का आगाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान की जगा दी उम्मीदें, लेकिन कीवी टीम रेस से नहीं हुई बाहर

ENG vs NZ
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले ऋभभ पंत ने दिखाई लखनऊ सुपरजायंट्स की नई जर्सी, इस बार सबसे अलग

LSG
क्रिकेट

इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड जीते या हारे, ये खिलाड़ी लौट जाएगा अपने देश, जानें क्या है वजह

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट

इंग्लैंड के स्पिनर्स के सामने फेल हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, एक भी बल्लेबाज नहीं छू पाया 40 का आंकड़ा

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (फोटो- IANS)
क्रिकेट

लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में भिडेंगे भारत-इंग्लैंड? इस समीकरण ने बढ़ा दिया T20 वर्ल्डकप का रोमांच

India vs England T20 World Cup 2026 Semifinal
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.