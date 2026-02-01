IPL 2026 के लेकर आया बड़ा अपडेट, इस बार देरी से होगा टूर्नामेंट का आगाज

इसी बैठक में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड पर भी फैसला होने की उम्मीद है। पिछले सीजन में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद से कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर दूसरे वेन्यू तलाशे जा रहे हैं, जिनमें नवी मुंबई, रायपुर और पुणे के मैदानों के नाम सामने आए हैं। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की हालत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के आंतरिक मतभेदों के चलते राजस्थान को होम ग्राउंड पर भी संशय बरकरार है। संभावित वेन्यू में पुणे और गुवाहाटी शामिल है।