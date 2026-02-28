28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

कर्नाटक को हराने के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा तोहफा

जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के खिताबी मुकाबले में 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराकर पहली बार खिताब जीता। कर्नाटक की टीम 2014-15 के बाद फाइनल में पहुंची थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 28, 2026

Jammu and Kashmir first Ranji title

जम्मू-कश्मीर ने जीता पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब (फोटो- IANS)

Ranji Trophy 2025-26 Final Prize Money: जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी का खिताब जीता है। फाइनल में टीम ने कर्नाटक जैसी मजबूत और 8 बार की चैंपियन को उसके घरेलू मैदान पर पछाड़ते हुए खिताब अपने नाम किया है। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीम को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम की इस सफलता पर खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए 2 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा, "इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे इलाके को गर्व और प्रेरणा से भर दिया है। खिलाड़ियों को हाल ही में शानदार खिलाड़ियों के लिए नोटिफाई किए गए नियमों के तहत सरकारी नियुक्तियों का भी हक होगा।" मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें जीत के बाद रणजी टीम के खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जीत की पल का साक्षी बनने के लिए स्टेडियम में उपस्थित रहे।

एलजी मनोज सिन्हा के कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने उनके हवाले से लिखा, "जम्मू-कश्मीर का सबसे अच्छा समय आ गया है। जब मैं हमारी क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी जीतते हुए देख रहा हूं, तो मेरी भावनाएं शब्दों से परे हैं। हर उस जबरदस्त खिलाड़ी को जिसने अपनी हिम्मत से इतिहास रचा, पूरे यूटी की तरफ से गर्व से धन्यवाद। आपने इतिहास को अमर कर दिया है। इसे सम्मान के साथ अपनाएं।"

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम की यह जीत बेहद अहम है। कर्नाटक जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसके होम ग्राउंड पर खेलना और जीतना कभी भी किसी विपक्षी टीम के लिए आसान नहीं रहा है, लेकिन पूरे सीजन में बिल्कुल अलग और बेखौफ अंदाज में खेलने वाली जम्मू-कश्मीर ने इसे संभव बना दिया। जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक पर पहली पारी में बड़ी बढ़त ली थी और उसी आधार पर टीम को चैंपियन घोषित किया गया।

पहली पारी में ही J&K ने कस लिया शिकंजा

मैच की बात करें तो हुबली के डीआर बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभम पुंडिर के 121, यावेर हसन खान के 88, साहिल लोतरा के 72, कन्हैया वधावन के 70, और कप्तान पारस डोगरा के 70 रन की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे।

इसके जवाब में कर्नाटक की पहली पारी 293 रन पर सिमट गई थी। जम्मू-कश्मीर को पहली पारी के आधार पर 291 रन की बढ़त मिली जो निर्णायक साबित हुई। जम्मू-कश्मीर ने पांचवें दिन के दूसरे सेशन में अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 342 रन बनाकर घोषित की। इसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित किया गया और पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर को चैंपियन चुना गया।

Published on:

28 Feb 2026 05:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कर्नाटक को हराने के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा तोहफा

