28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दो महीने मेहनत कर रणजी जीतने वाली टीम को मिलती है इतनी प्राइज़ मनी, BCCI अकेले शुभमन गिल को देता है इससे ज्यादा रुपये

करीब दो महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को BCCI पांच करोड़ रुपये देता है। वहीं उप-विजेता को तीन करोड़ रुपये मिलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 28, 2026

जम्मू-कश्मीर ने जीता पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब (फोटो- IANS)

Ranji Trophy 2025-26 Prize Money: जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 67 साल में जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुक़ाबले में टीम ने आठ बाद की चैम्पियन कर्नाटक को उसके घरेलू मैदान पर पछाड़ते हुए खिताब अपने नाम किया है। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम की सफलता पर पूरे यूटी में जश्न का माहौल है।

BCCI ने दिये इतने करोड़ रुपये

करीब दो महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पांच करोड़ रुपये देता है। वहीं उप-विजेता को तीन करोड़ रुपये मिलेंगे। यह प्राइज़ मनी बीसीसीआई के सेंट्रल कांट्रैक्ट के ए प्लस कैटेगरी में मिलने वाली फीस से भी कम है। ए प्लस कैटेगरी के खिलाड़ियों को बोर्ड सालाना सात करोड़ रुपये देता है। इस कैटेगरी में टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा हैं।

उमर अब्दुल्ला ने भी दिये दी -दो करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम की इस सफलता पर खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए 2 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा, "इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे इलाके को गर्व और प्रेरणा से भर दिया है। खिलाड़ियों को हाल ही में शानदार खिलाड़ियों के लिए नोटिफाई किए गए नियमों के तहत सरकारी नियुक्तियों का भी हक होगा।"

मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें जीत के बाद रणजी टीम के खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जीत की पल का साक्षी बनने के लिए स्टेडियम में उपस्थित रहे। एलजी मनोज सिन्हा के कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने उनके हवाले से लिखा, "जम्मू-कश्मीर का सबसे अच्छा समय आ गया है। जब मैं हमारी क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी जीतते हुए देख रहा हूं, तो मेरी भावनाएं शब्दों से परे हैं। हर उस जबरदस्त खिलाड़ी को जिसने अपनी हिम्मत से इतिहास रचा, पूरे यूटी की तरफ से गर्व से धन्यवाद। आपने इतिहास को अमर कर दिया है। इसे सम्मान के साथ अपनाएं।"

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम की यह जीत बेहद अहम है। कर्नाटक जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसके होम ग्राउंड पर खेलना और जीतना कभी भी किसी विपक्षी टीम के लिए आसान नहीं रहा है, लेकिन पूरे सीजन में बिल्कुल अलग और बेखौफ अंदाज में खेलने वाली जम्मू-कश्मीर ने इसे संभव बना दिया। जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक पर पहली पारी में बड़ी बढ़त ली थी और उसी आधार पर टीम को चैंपियन घोषित किया गया।

मैच का हाल

मैच की बात करें तो हुबली के डी.आर. बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभम पुंडिर के 121, यावेर हसन खान के 88, साहिल लोतरा के 72, कन्हैया वधावन के 70, और कप्तान पारस डोगरा के 70 रन की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे।

इसके जवाब में कर्नाटक की पहली पारी 293 रन पर सिमट गई थी। जम्मू-कश्मीर को पहली पारी के आधार पर 291 रन की बढ़त मिली जो निर्णायक साबित हुई। जम्मू-कश्मीर ने पांचवें दिन के दूसरे सेशन में अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 342 रन बनाकर घोषित की। इसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित किया गया और पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर को चैंपियन चुना गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Ranji Trophy 2025-26

Published on:

28 Feb 2026 04:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / दो महीने मेहनत कर रणजी जीतने वाली टीम को मिलती है इतनी प्राइज़ मनी, BCCI अकेले शुभमन गिल को देता है इससे ज्यादा रुपये

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

कर्नाटक को हराने के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा तोहफा

Jammu and Kashmir first Ranji title
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप पर थी सबकी नजर, इधर इन 5 कश्मीरी लड़कों ने कर डाला भारतीय क्रिकेट के नए दौर का आगाज

Jammu Kashmir wins their first Ranji Trophy title
क्रिकेट

IND vs WI: कोलकाता के छोटे मैदान में जमकर लगेंगे चौके-छक्के, क्या स्पिनरों को मिलेगी विकेट से मदद? पढ़ें ईडेन गार्डेंस की पिच का हाल

T20 world cup 2026
क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल ड्रॉ, लेकिन जम्मू-कश्मीर बनीं चैंपियन, जानें क्या है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का नियम

jammu Kashmir vs Karnataka
क्रिकेट

Ranji Trophy Final: जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब

Ranji Trophy Final
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.