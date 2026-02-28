IND vs WI: कोलकाता के छोटे मैदान में जमकर लगेंगे चौके-छक्के, क्या स्पिनरों को मिलेगी विकेट से मदद? पढ़ें ईडेन गार्डेंस की पिच का हाल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल टी20 वर्ल्ड कप का आखिरी सुपर 8 मुक़ाबला खेला जाएगा (फोटो सोर्स: IANS)
India vs Zimbabwe, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का आखिरी मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। कोलकाता के ईडेन गार्डेंस में खेले जाने वाले मैच में जो भी टीम जीतेगी वह सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी।
इस करो या मरो वाले मुकाबले में, दोनों टीमों को पता होगा कि सिर्फ स्किल से नतीजा तय नहीं होगा; टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस और दबाव में एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी रोल निभाएंगे। जैसा कि वर्ल्ड कप नॉकआउट क्रिकेट में अक्सर होता है, मैच का फैसला शायद इस बात से होगा कि कौन सी टीम मुश्किल पलों को बेहतर तरीके से संभालती है, न कि कौन सी टीम ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है।
कोलकाता में हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। यह वही पिच है जिस पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला 200+ टोटल बना था। पिच में अच्छी बाउंस और कैरी है, शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बैटिंग फ्रेंडली है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ी ड्राई हो चुकी है, तो स्पिनर्स को ग्रिप और टर्न मिल सकता है। नाइट मैच होने से ओस का बड़ा फैक्टर रहेगा, खासकर दूसरे इनिंग में, जिससे गेंद स्लिपरी हो सकती है और चेज करना आसान हो सकता है।
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज।
वेस्ट इंडीज: शाई होप (कप्तान), ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, जेडन सील्स, अकील होसेन, क्विंटिन सैम्पसन
