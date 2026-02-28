IND vs WI: कोलकाता के छोटे मैदान में जमकर लगेंगे चौके-छक्के, क्या स्पिनरों को मिलेगी विकेट से मदद? पढ़ें ईडेन गार्डेंस की पिच का हाल

कोलकाता में हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। यह वही पिच है जिस पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला 200+ टोटल बना था। पिच में अच्छी बाउंस और कैरी है, शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बैटिंग फ्रेंडली है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ी ड्राई हो चुकी है, तो स्पिनर्स को ग्रिप और टर्न मिल सकता है। नाइट मैच होने से ओस का बड़ा फैक्टर रहेगा, खासकर दूसरे इनिंग में, जिससे गेंद स्लिपरी हो सकती है और चेज करना आसान हो सकता है।