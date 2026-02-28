Ranji Trophy Final: जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब

जम्मू और कश्मीर ने जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब (photo - BCCI Domestic )
Karnataka vs Jammu and Kashmir, Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का फ़ाइनल मुक़ाबला जम्मू कश्मीर और 8 बार की चैम्पियन कर्नाटक के बीच खेला गया। हुब्ली के केएससीए हुब्ली क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया यह मुक़ाबला ड्रा रहा। लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को जीता घोषित कर दिया गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया।
जम्मू-कश्मीर के लिए यह उपलब्धि और भी शानदार रही क्योंकि उसके राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यह ऐतिहासिक क्षण देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। पहली पारी के शतकधारी शुभम पुंडीर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और सीरीज में 245 रन बनाने तथा 60 विकेट लेने वाले आकिब नबी को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार मिला।
जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने जैसे ही अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 342 रन पर घोषित की उसके खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाने लगे। स्थानीय समयानुसार दोपहर के 2.10 बज चुके थे। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाने का फैसला किया, जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर खिताब अपने नाम किया। जम्मू-कश्मीर को यह नामुकिन जीत हासिल करने में 67 साल लग गये। लेकिन आखिर यह संभव हो गया। अपना पहला फाइनल खेलना और वह भी आठ बार के चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ बहुत बड़ी बात थी। लेकिन टीम ने बल्ले और गेंद से दबदबा बनाया और कर्नाटक को रोक दिया।
शुभम पुंडीर के शतक (121) और आकिब नबी के पांच विकेटों ने कर्नाटक को बैकफुट पर धकेल दिया। जम्मू-कश्मीर की दूसरी पारी में कामरान इकबाल ने 311 गेंदों पर 16 चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 160 तथा साहिल लूथरा ने 226 गेंदों में आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाये।
जम्मू-कश्मीर की इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने टीम को जीत के लिए बधाई दी है जबकि कप्तान पारस डोगरा ने कहा कि उनके पास इस जीत को बयां करने के लिए शब्द नहीं है।
