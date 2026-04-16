‘हर मैच से पहले इंजेक्शन लगाते थे शोएब अख्तर’, मुनाफ पटेल ने किया हैरान करने वाला खुलासा

मुनाफ पटेल ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि जो गेंदबाज लगातार 150 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार से गेंद फेंकता है, उसके लिए लंबे समय तक टिके रहना लगभग नामुमकिन होता है। मुनाफ बोले, 'शोएब को अलग ही क्रेडिट देना होगा। एशिया की गर्मी और ऐसी पिचों पर अगर कोई बंदा 15 हफ्ते नहीं बल्कि 15 साल तक 150 की स्पीड से गेंद फेंक रहा है, तो उसे मेरा सैल्यूट है।'

मुनाफ ने आगे कहा, 'वो लाजवाब है। उसके दोनों घुटने खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो गेंदबाजी करता रहा। यह एक पागलपंती ही है कि 'मुझे बस ये करना है'। ऐसा कोई पागल आदमी ही कर सकता है, नॉर्मल बंदा नहीं।'