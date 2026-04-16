MI Squad Changes: मुंबई इंडियंस ने बीच IPL में अपने स्क्वॉड में किया बड़ा बदलाव, इस स्टार खिलाड़ी की हुई छुट्टी!

21 साल के कृष भगत पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वह दाएं हाथ के मीडियम पेसर होने के साथ-साथ निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। कृष पिछले दो सालों से मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स का हिस्सा रहे हैं और इस साल प्री-सीजन में बतौर सपोर्ट बॉलर टीम के साथ ही थे। मुंबई ने उन्हें 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा है। अथर्व अंकोलेकर, जो 2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, उनका बाहर होना टीम के लिए एक झटका है, लेकिन कृष भगत की एंट्री से टीम की तेज गेंदबाजी को मजबूती मिल सकती है।