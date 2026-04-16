बाबर आजम ने T20 में सबसे तेज बनाए 100 अर्धशतक, विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर

Most T20 Half Century: पाकिस्तान सुपर लीग के 23वें मुकाबले में बाबर आजम ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया और साथ ही विराट कोहली (Virat Kohli) को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम (Babar Azam) ने पेशावर जाल्मी के लिए खेलते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 51 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे। इस पारी की बदौलत पेशावर जाल्मी ने 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) में पेशावर जाल्मी की यह 6वीं जीत है और वह प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे है।