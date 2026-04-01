क्विंटन डीकॉक ने शतक ठोक लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, इस मामले में विराट कोहली की कर ली बराबरी

क्विंटन डी कॉक ने आईपीएल में 116 मैच खेले हैं और 116 पारियों में 31.63 की औसत से 3416 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 135 का रहा है और वह 8 बार नाबाद रहे हैं। डीकॉक ने आईपीएल में 333 चौके और 141 छक्के लगाए हैं, जबकि 4 बार वह बिना खाता खोले आउट हुए हैं। इस दौरान उनके नाम 3 शतक और 24 अर्धशतक भी दर्ज हैं। क्विंटन डी कॉक आखिरी बार मुंबई इंडियंस के लिए 2021 में खेले थे। इसके बाद वह लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 1 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।