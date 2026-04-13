Viral Video: आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या ने भाई क्रुणाल को दिया ये खतरनाक रिएक्शन, देख ऑडियंस रह गई दंग!

IPL 2026, Krunal Pandya vs Hardik Pandya Reaction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार ऑल-राउंडर हार्दिक पंड्या और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्पिन गेंदबाज क्रुणाल पंड्या के बीच मैच में अग्रेशन देखने को मिला, जबकि ये दोनों खिलाड़ी सगे भाई है। सोशल मीडिया पर इस वक्त यही सवाल चर्चाओं में हैं। MI और RCB के बीच हुए मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों भाइयों के बीच दरार की खबरों को और हवा दे दी है। जब हार्दिक पंड्या आउट हुए, तो उनके सगे भाई क्रुणाल पंड्या का रिएक्शन देखने लायक था। क्रुणाल ने जिस आक्रामक तरीके से हार्दिक के विकेट का जश्न मनाया, उसका वीडियो अब आग की तरह वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर फैंस हैरान हैं कि क्या दोनों भाइयों के रिश्तों में वाकई खटास आ गई है?