‘जिस तरह से वह बैटिंग करता है’, वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या

Hardik Pandya praised Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच से पहले हर तरफ बस इसी बात की चर्चा थी कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पहली बार जसप्रीत बुमराह का सामना कैसे करेंगे? पिछले लगभग एक साल में वैभव ने सामने आए हर गेंदबाज़ की जमकर धुनाई की है। उम्मीद थी कि बुमराह का सामना करना एक बिल्कुल अलग चुनौती होगी। जैसे ही गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में मैच शुरू हुआ, सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह किसी भी तेज गेंदबाज के सामने पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिर चाहे वह बुमराह जैसा दिग्गज ही क्यों न हो।