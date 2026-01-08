T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते NZ के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकता है ये स्टार खिलाड़ी

Tilak Varma Injured: T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। मध्‍यक्रम के स्‍टार बल्‍लेबाज तिलक वर्मा पेट की चोट से जूझ रहे हैं। ये चोट उन्‍हें राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के दौरान लगी। बुधवार सुबह नाश्ते के बाद उन्होंने पेट में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्‍हें हॉस्‍पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट है कि वह तीन चार हफ्ते के लिए बाहर हो सकते हैं। ऐसे में वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की T20I सीरीज से बाहर हो सकते हैं। वहीं, टी20 वर्ल्‍ड कप को भी अब एक महीने से कम समय बचा है।