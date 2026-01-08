सरफराज खान ने अभिषेक शर्मा को जमकर कूटा, 15 गेंदों में फिफ्टी ठोकते हुए 310 के स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन

सरफराज ने महज 20 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 310 का रहा। सरफराज ने मात्र 15 गेंदों पर फिफ्टी ठोकते हुए पंजाब के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा निशाना पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा को बनाया। मैच के 10वें ओवर में अभिषेक की गेंदबाजी पर सरफराज ने तीन छक्के और तीन चौके जड़ते हुए एक ही ओवर में 30 रन बटोरे। हालांकि, इसके तुरंत बाद अगले ओवर में वह मयंक मारकंडे की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।