क्रिकेट

सरफराज खान ने अभिषेक शर्मा को जमकर कूटा, 15 गेंदों में फिफ्टी ठोकते हुए 310 के स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन

सरफराज ने महज 20 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर फिफ्टी ठोकते हुए पंजाब के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 08, 2026

Sarfaraz Khan

विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाने का जश्‍न मनाते सरफराज खान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

Sarfaraz Khan, Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 लीग स्टेज के आखिरी राउंड में ग्रुप सी का एक मुक़ाबला मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया। इस मुक़ाबले में मुंबई ने युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने तूफानी अर्धशतक लगाया है। लेकिन बावजूद इसके मुंबई को हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ पंजाब ने क्वाटरफ़ाइनल में जगह पक्की कर ली है।

सरफराज ने मात्र 15 गेंद पर ठोका अर्धशतक

सरफराज ने महज 20 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 310 का रहा। सरफराज ने मात्र 15 गेंदों पर फिफ्टी ठोकते हुए पंजाब के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा निशाना पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा को बनाया। मैच के 10वें ओवर में अभिषेक की गेंदबाजी पर सरफराज ने तीन छक्के और तीन चौके जड़ते हुए एक ही ओवर में 30 रन बटोरे। हालांकि, इसके तुरंत बाद अगले ओवर में वह मयंक मारकंडे की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।

फ्लॉप रहे पंजाब के बल्लेबाज

बता दें इस मुक़ाबले में मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान अभिषेक शर्मा 8 तो प्रभसिमरन सिंह 11 रन बनाकर आउट हुए। अनमोलप्रीत सिंह और रमनदीप सिंह के अर्धशतकों की मदद से पंजाब की टीम 216 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि पूरी टीम 50 ओवर नहीं टिक पाई और 45.1 ओवर में ऑलआउट हो गई।

पंजाब और मुंबई दोनों क्वाटरफ़ाइनल में

जवाब में मुंबई ने छह विकेट खोकर 201 रन बना लिए थे। टीम को जीतने के लिए मात्र 16 रनों की जरूरत थी। लेकिन गरनूर बरार और मयंक मारकंडे की घटक गेंदबाजी के सामने मुंबई के बल्लेबाजों ने घुटें टेक दिये और 26.2 ओवर में 215 पर ऑलआउट हो गई। इस तरह पंजाब ने यह मुक़ाबला मात्र एक रन से जीत लिया। सरफराज के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने 34 गेंद पर 45 रनों की शानदार पारी खेली। ग्रुप सी से पंजाब और मुंबई दोनों ने क्वाटरफ़ाइनल में जगह बना ली है।

ये भी पढ़ें

6,6,6,6,6,6… हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे में मचाई तबाही, सिर्फ इतनी गेंदों पर ठोक डाला तूफानी अर्धशतक
क्रिकेट
Hardik Pandya smashed 19 balls fifty

