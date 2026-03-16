Drink Water As Per Age: सावधान! कहीं आप भी तो नहीं पी रहे जरूरत से ज्यादा पानी? उम्र के हिसाब से नोट कर लें वॉटर चार्ट

Drink Water As Per Age: हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे, उतने फिट दिखेंगे और ग्लो करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जरूरत से ज्यादा पानी पीने से भी आपको नुकसान हो सकता है? जी हां पानी पीना अच्छी बात है, पर पर बिना सोचे-समझे ज्यादा पानी पीना आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। हर उम्र के इंसान की जरूरत अलग होती है। आइए जानते हैं कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको कितने गिलास पानी की जरूरत है, ताकि आप हाइड्रेटेड भी रहें और सुरक्षित भी।