लाइफस्टाइल

PT Usha Husband Death: कौन थे वी. श्रीनिवासन? जानिए P T Usha के पति, परिवार और निजी जिंदगी के बारे में

PT Usha Husband Death: शुक्रवार सुबह श्रीनिवासन अपने घर पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनके निधन की खबर से खेल जगत और उनके करीबियों में शोक की लहर दौड़ गई है।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 30, 2026

pt usha husban ,V Srinivasan

PT usha husband passes away|फोटो सोर्स – ptushaofficial/Instgaram

PT Usha Husband Death: भारत की दिग्गज एथलीट और राज्यसभा सांसद पी.टी. उषा के जीवन में एक गहरा व्यक्तिगत दुख जुड़ गया है। उनके पति वी. श्रीनिवासन का आज शुक्रवार सुबह, 30 जनवरी को 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे घर पर अचानक अस्वस्थ होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस दुखद घटना के बाद पी.टी. उषा की निजी जिंदगी, परिवार और उनके जीवनसाथी को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है।

कौन थे वी. श्रीनिवासन? (Who is V Srinivasan)

वी. श्रीनिवासन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में डिप्टी एसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवा से रिटायरमेंट के बाद भी वे खेलों से गहराई से जुड़े रहे।वे उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। इस अकादमी से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट निकले हैं, जिनमें टिंकू लुका और जिसना मैथ्यू जैसे नाम शामिल हैं।

पी.टी. उषा के करियर में अहम भूमिका

श्रीनिवासन केवल जीवनसाथी ही नहीं, बल्कि पी.टी. उषा के सबसे मजबूत सहायक भी थे।1998 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान उषा की प्रतिस्पर्धी खेलों में वापसी के पीछे उनका बड़ा योगदान माना जाता है।खेलों के प्रति उनका लगाव बचपन से था।

परिवार और निजी जीवन

वी. श्रीनिवासन केरल के मलप्पुरम जिले के पोन्नानी के रहने वाले थे और पी.टी. उषा के जीवनसाथी थे। उनके एक पुत्र हैं उज्ज्वल उषा, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं। उन्होंने पेशेवर खेल को अपना करियर नहीं बनाया और एक शांत, निजी जीवन जिया। पी.टी. उषा कई बार यह कह चुकी हैं कि परिवार और मातृत्व उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से हैं।

ओलंपिक मेडल से चूक: पी.टी. उषा का दर्दनाक समय

पी.टी. उषा भारतीय खेल इतिहास की सबसे महान एथलीट्स में गिनी जाती हैं, लेकिन ओलंपिक पदक न जीत पाने का अफसोस उनके करियर का सबसे भावनात्मक पहलू रहा।1984 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर हर्डल्स में चौथा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक से सिर्फ 1/100 सेकंड से चूक गईं। यह पल आज भी भारतीय खेल प्रेमियों के दिल में दर्ज है।

दौड़ ही पी.टी. उषा की पहचान रही

दौड़ केवल एक खेल नहीं, बल्कि पी.टी. उषा की पहचान रही है। उनकी तेज रफ्तार, संतुलित स्ट्राइड और जबरदस्त स्टैमिना ने उन्हें एशिया की सबसे बेहतरीन और खतरनाक धाविकाओं में शुमार किया।पी.टी. उषा ने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स जैसी कई स्पर्धाओं में न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया, बल्कि राष्ट्रीय और एशियाई स्तर पर कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इन्हीं उपलब्धियों की बदौलत उन्हें “भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी” कहा जाता है।

पी.टी. उषा की नेट वर्थ (PT Usha Net Worth)

Rexiesphere रिपोर्ट्स के अनुसार, पी.टी. उषा की अनुमानित संपत्ति ₹5 से ₹10 करोड़ के बीच मानी जाती है।यह आय उन्हें सरकारी पदों, पुरस्कारों, पेंशन, एंडोर्समेंट और खेल अकादमी से जुड़े कार्यों के माध्यम से प्राप्त हुई।हालांकि, धन कभी उनका उद्देश्य नहीं रहा उनका असली लक्ष्य हमेशा भारतीय एथलेटिक्स को आगे बढ़ाना रहा है।

खबर शेयर करें:

