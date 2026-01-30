PT Usha Husband Death: कौन थे वी. श्रीनिवासन? जानिए P T Usha के पति, परिवार और निजी जिंदगी के बारे में

PT Usha Husband Death: भारत की दिग्गज एथलीट और राज्यसभा सांसद पी.टी. उषा के जीवन में एक गहरा व्यक्तिगत दुख जुड़ गया है। उनके पति वी. श्रीनिवासन का आज शुक्रवार सुबह, 30 जनवरी को 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे घर पर अचानक अस्वस्थ होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस दुखद घटना के बाद पी.टी. उषा की निजी जिंदगी, परिवार और उनके जीवनसाथी को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है।