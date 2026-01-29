29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Ajit Pawar Death News: कौन हैं अजित पवार की बहू ऋतुजा पाटिल? जिनकी बहरीन वाली शाही शादी ने देश भर में बटोरी थीं सुर्खियां

Ajit Pawar Death News: महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज अजित पवार के निधन के बाद अब उनकी विरासत की कमान बेटों पार्थ और जय पवार के हाथों में हो सकती है। जानें कौन हैं उनकी बहू ऋतुजा पाटिल, जिनकी बहरीन में हुई शाही शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 29, 2026

Ajit Pawar Bahu Rutuja Patil, Ajit Pawar Death News, who is ajit pawar son, who is rutuja patil jay pawar wife

Ajit Pawar Bahu Rutuja Patil | (फोटो सोर्स- patrika.com)

Ajit Pawar Death News: महाराष्ट्र की सियासत का सबसे प्रभावशाली अजित पवार का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बारामती विमान हादसे में 66 वर्षीय दिग्गज नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन ने उस परिवार को झकझोर दिया है, जहां अभी कुछ ही महीने पहले छोटे बेटे जय पवार की शादी काफी चर्चा का विषय रही थी। इसी कड़ी में चर्चा में हैं उनके दोनों बेटे जय और पार्थ पवार और उनकी की बहू ऋतुजा पाटील, जिनकी शादी दिसंबर 2025 में छोटे बेटे जय पवार से हुई थी।

कौन हैं पवार परिवार की बहू ऋतुजा पाटिल?

जय पवार की शादी ऋतुजा पाटिल से दिसंबर 2025 में हुई थी। ऋतुजा पाटिल अमेरिका के लॉस एंजिल्स से बैचलर ऑफ डिजाइन में ग्रेजुएशन किया है। ऋतुजा के पिता प्रवीण पाटिल एलिवेटएज कंसल्टिंग नाम की बड़ी फर्म चलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन फर्म ने ही 2024 के चुनाव में अजित पवार और सुनेत्रा पवार के कैंपेन में मदद की थी। ऋतुजा की बड़ी बहन की शादी मशहूर केसरी ट्रैवल्स परिवार में हुई है।

बहरीन की वो शाही शादी जिसने सबको चौंकाया

अजित पवार ने अपने छोटे बेटे जय की शादी के लिए भारत के बजाए एक इस्लामी देश बहरीन को चुना। बहरीन के आलीशान फाइव स्टार होटल में यह डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इस शाही समारोह में महज 400 खास मेहमान शामिल हुए थे, लेकिन इस रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर काफी चर्चा हुई थी।

बिजनेस के मास्टरमाइंड जय पवार कौन हैं?

अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार अपने भाई पार्थ से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने खुद को चुनावी राजनीति और भाषणों से दूर रखा है। जय मुख्य रूप से एक बिजनेसमैन हैं और अपना समय मुंबई और बारामती के बीच बिताते हैं। हालांकि वे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अपने पिता के चुनावी अभियानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बैकएंड की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है।

पार्थ पवार कौन है और क्या करते हैं?

अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार ने साल 2019 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल मची। हालांकि, किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए। इस हार के बाद पार्थ ने राजनीति से थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन आज भी उन्हें पवार परिवार की राजनीतिक विरासत के अगले चेहरे के रूप में देखा जाता है।

अजित पवार के परिवार में कौन- कौन है?

अजित पवार एक बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड़ वाले परिवार से आते है। उनके चाचा शरद पवार एक मजबूत और बड़े नेता है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सदस्य हैं और धाराशिव जिले से संबंध रखती हैं। उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले लोकसभा सांसद है, जबकि भतीजे रोहित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। अजित पवार के दो बेटे हैं, बड़े बेटे पार्थ पवार और छोटे जय पवार। जय पवार की शादी ऋतुजा पाटील से हो चुकी है।

Ajit Pawar Wife News: कौन हैं सुनेत्रा पवार? राजनीति और समाजसेवा में उनकी खास भूमिका
लाइफस्टाइल
Ajit Pawar Wife, Sunetra Pawar Profile, Sunetra Pawar Politics,

