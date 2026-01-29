Ajit Pawar Death News: कौन हैं अजित पवार की बहू ऋतुजा पाटिल? जिनकी बहरीन वाली शाही शादी ने देश भर में बटोरी थीं सुर्खियां

Ajit Pawar Death News: महाराष्ट्र की सियासत का सबसे प्रभावशाली अजित पवार का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बारामती विमान हादसे में 66 वर्षीय दिग्गज नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन ने उस परिवार को झकझोर दिया है, जहां अभी कुछ ही महीने पहले छोटे बेटे जय पवार की शादी काफी चर्चा का विषय रही थी। इसी कड़ी में चर्चा में हैं उनके दोनों बेटे जय और पार्थ पवार और उनकी की बहू ऋतुजा पाटील, जिनकी शादी दिसंबर 2025 में छोटे बेटे जय पवार से हुई थी।