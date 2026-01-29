Ajit Pawar Wife News: कौन हैं सुनेत्रा पवार? राजनीति और समाजसेवा में उनकी खास भूमिका

Ajit Pawar Wife News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी सुर्खियों में आ गई हैं।महाराष्ट्र की राजनीति में आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहने वाली सुनेत्रा पवार चुनावी दौर के दौरान अजित पवार के साथ रैलियों और जनसंपर्क अभियानों में नजर आती रही हैं।उनकी मौजूदगी को राजनीतिक समर्थन के साथ-साथ पारिवारिक मजबूती का संकेत माना जाता है।हालांकि सुनेत्रा पवार सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन चुनावी समय में उनकी भूमिका अहम हो जाती है।ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कौन हैं सुनेत्रा पवार और वे क्या करती हैं?