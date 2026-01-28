28 जनवरी 2026,

बुधवार

पुणे

Ajit Pawar plane crash: अजित पवार का पार्थिव शरीर देखकर रोने लगे लोग, हॉस्पिटल के बाहर उमड़ा जनसैलाब

Ajit Pawar: प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन से देशभर में शोक है, बारामती में अस्पताल के बाहर अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी है।

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 28, 2026

People started crying after seeing the dead body of Ajit Pawar

Ajit Pawar: प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत से पूरे देश में शोक की लहर है। छोटे-बड़े सभी नेताओं की ओर से दुख जताया जा रहा है। इसी बीच बारामती में अस्पताल के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। वहां अपने नेता अजीत पवार का पार्थिव शरीर देखकर लोग फूट-फूटकर रो रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जुटने लगी है।

आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे काबू में करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके समर्थक नम आंखों से बेहद व्याकुल नजर आ रहे हैं। अस्पताल के बाहर खड़े लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए भावुक हो उठे हैं और कई समर्थक फूट-फूटकर रोते दिखाई दे रहे हैं। पूरे इलाके में शोक का माहौल है और हर चेहरा गहरे दुख को बयां कर रहा है।

पार्थिक शरीर को विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड ले जाया जा रहा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड ले जाया जा रहा है, जहां आम जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी और श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। पार्थिव शरीर के पहुंचने से पहले ही वहां बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग जमा होने लगे हैं। पूरे इलाके में शोक का माहौल है और लोग अपने प्रिय नेता को नम आंखों से विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं।

बारामती पहुंचे देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच चुके हैं। वे यहां दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बताया गया है कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में नेता, समर्थक और आम लोग मौजूद रहने की संभावना है।

Updated on:

28 Jan 2026 04:08 pm

Published on:

28 Jan 2026 04:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / Ajit Pawar plane crash: अजित पवार का पार्थिव शरीर देखकर रोने लगे लोग, हॉस्पिटल के बाहर उमड़ा जनसैलाब

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

