Ajit Pawar plane crash: अजित पवार का पार्थिव शरीर देखकर रोने लगे लोग, हॉस्पिटल के बाहर उमड़ा जनसैलाब

आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे काबू में करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके समर्थक नम आंखों से बेहद व्याकुल नजर आ रहे हैं। अस्पताल के बाहर खड़े लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए भावुक हो उठे हैं और कई समर्थक फूट-फूटकर रोते दिखाई दे रहे हैं। पूरे इलाके में शोक का माहौल है और हर चेहरा गहरे दुख को बयां कर रहा है।