रिश्तेदार की लड़की से संबंध… पत्नी ने टोका तो हैवान बना पति, घुमाने के बहाने ले जाकर पत्थरों से कूचला सिर

Pune Crime News:महाराष्ट्र के पुणे जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी को सुनसान जगह पर ले जाकर उस पर पत्थर से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपने ही रिश्तेदार की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।