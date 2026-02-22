सास को मारने की साजिश! पानी में मिलाया जहर, गलती से पति ने पी लिया…तड़प-तड़पकर हुई दर्दनाक मौत

रात के समय जब सास विमल पानी पीने के लिए उठीं, तो उन्होंने देखा कि पानी का रंग सामान्य नहीं था, बल्कि पीला सा नजर आ रहा था। स्वाद चखने पर भी उन्हें उसमें हल्की कड़वाहट महसूस हुई, जिससे उन्हें तुरंत शक हो गया। संदेह के चलते उन्होंने वह पानी पीने से इनकार कर दिया और संभावित खतरे को समझते हुए उसे सबूत के तौर पर एक लोटे में भरकर रख लिया। बाद में उन्होंने अपने बेटे समाधान को वह पानी दिखाया और पूरी बात बताई, जिसके बाद लोटा वहीं रख दिया गया। दुर्भाग्यवश, रात में खाना खाने के बाद समाधान ने अनजाने में उसी लोटे से पानी पी लिया। कुछ ही घंटों के भीतर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 दिन इलाज चलने के बाद उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया।