‘लव जिहाद’ पर सख्ती की मांग, मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में बदलाव को लेकर किरीट सौमेया ने CM फडणवीस से की अपील

आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में बदलाव करने की मांग गुजरात के तर्ज पर किया है। दरअसल,

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में अहम संशोधन करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। नए प्रावधान के तहत अब शादी करने वाले लड़के और लड़की के साथ-साथ उनके माता-पिता की जानकारी और सहभागिता भी विवाह पंजीकरण में शामिल की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य विवाह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, फर्जी शादियों पर रोक लगाना और परिवारों की सहमति सुनिश्चित करना है। संशोधन से यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी तरह के धोखे, दबाव या गलत जानकारी के आधार पर होने वाले विवाह मामलों को समय रहते रोका जा सकेगा। राज्य सरकार के इस फैसले को सामाजिक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।