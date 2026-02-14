ऑटो वाले से प्यार…बक्से में सड़ती रही लाश, लाखों फॉलोअर्स वाली लड़की का ये हाल? सबूत मिटाने के लिए…

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक शिया गोंदिया की रहने वाली थी। 33 साल की शिया इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर ही उसकी दोस्ती मध्य प्रदेश के रहने वाले समीर से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ महीनों के बाद सिया अपना घर छोड़कर समीर के साथ रहने के लिए आ गई। जब सिया ने उससे शादी कर ली, तब पता चला कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। समीर ने पड़ोसियों से झूठ बोला कि वह उसकी साली है और अपनी पहली पत्नी के साथ रखने लगा। शादी की बात छुपाने को लेकर अक्सर दोनों में लड़ाई होती रहती थी।