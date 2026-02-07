ओवैसी ने हिंदू चेहरे पर खेल दिया दांव, औरंगाबाद में पूर्व सफाईकर्मी को बनाया मेयर कैंडिडेट…फंस गए शिंदे के मंत्री!

आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने हिंदू चेहरे पर दांव खेलते हुए विपक्ष को घेरने का काम किया है। हिवराले हिंदू होने के साथ-साथ अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। औरंगाबाद में शुक्रवार को पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा करते हुए सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि यह एक अहम मौका है, जब एससी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को मेयर पद तक पहुंचाने के लिए सभी दलों को एकजुट होकर हिवराले का साथ देना चाहिए। इम्तियाज जलील ने इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व और समावेशी राजनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और उम्मीद जताई कि सभी दल इस पहल का समर्थन करेंगे।