‘झूठ बोलकर देश, सेना और शहीदों को बदनाम…’, राहुल पर क्यों भड़के CM फडणवीस, जानें पूर्व सेना प्रमुख की किताब का राज

पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' (Four Stars of Destiny) मुख्य रूप से 2020 के भारत-चीन सीमा विवाद और अग्निपथ योजना पर टिप्पणियों के कारण विवादों में है। विवाद तब बढ़ा जब 2 फरवरी 2026 को लोकसभा में राहुल गांधी ने इसके कथित अंशों को पढ़ने की कोशिश की, जिस पर सरकार ने यह कहते हुए कड़ी आपत्ति जताई कि अप्रकाशित और अप्रमाणित सामग्री को सदन के रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता। रिपोर्टों के अनुसार, किताब में उल्लेख है कि लद्दाख गतिरोध के दौरान सेना को स्पष्ट राजनीतिक निर्देश नहीं मिल रहे थे। वर्तमान में यह किताब रक्षा मंत्रालय द्वारा रिव्यू के नाम पर एक साल से अधिक समय से लंबित है और इसे Amazon व Flipkart जैसी वेबसाइटों से भी हटा दिया गया है।