अजित पवार की पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद! ‘पटेल’ के नाम पर विवाद…अब इन पर NCP की नजर

आपको बता दें कि अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उनकी अचानक मौत होने की वजह से दोनों पद खाली हो गई थी। डिप्टी सीएम की शपथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने ले ली लेकिन अब पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाना है इसके लिए मनन किया जा रहा है। वहीं, अभी तक खबर थी कि पार्टी का कमान प्रफुल्ल पटेल को दिया जाएगा, लेकिन उनके नाम की चर्चा होते ही पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ा। मामला बढ़ते देख खुद प्रफुल्ल पटेल सामने आए और इन अफवाहों पर लगाम लगा दिया। बता दें कि प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं।