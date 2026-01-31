31 जनवरी 2026,

शनिवार

पुणे

डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही थीं सुनेत्रा पवार, नेताओं ने शुरू कर दी नारेबाजी, क्या बोलीं NCP विधायक सना मलिक?

Sunetra Pawar oath ceremony: अजित पवार के निधन के बाद शनिवार शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। भावुक माहौल में नम आंखों के बीच समारोह हुआ, जहां शपथ के दौरान “अजित दादा अमर रहें” के नारे गूंजते रहे।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 31, 2026

Sunetra Pawar oath ceremony Ajit pawar NCP maharasthra politics,

Sunetra Pawar oath ceremony: इस दुनिया को अलविदा कह चुके अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। पूरे शपथ ग्रहण समारोह में सन्नाटा छाया रहा और सबकी आंखें नम थीं। लेकिन जैसे ही सुनेत्रा पवार ने शपथ पढ़ना शुरू किया, नेताओं ने अजित दादा का नाम लेते हुए जोर-जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। “अजित दादा अमर रहें” के नारे गूंजते रहे और सुनेत्रा पवार भारी मन से शपथ-पत्र पढ़ती रहीं।

'सुनेत्रा पवार ने रचा इतिहास'

सुनेत्रा पवार के राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही इतिहास रच दिया गया है। नेताओं का कहना है कि इससे महाराष्ट्र को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार हमेशा सामाजिक कार्यों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रही हैं और उनके नेतृत्व से राज्य में इन क्षेत्रों को नई मजबूती मिलेगी।

आपको बता दें कि अजित पवार के प्लेन हादसे के बाद महाराष्ट्र में शोक की लहर थी, वहीं सियासत का ज्वार-भाटा भी तेज हो गया था। तीन दिन तक गम के माहौल में जबरदस्त सियासी हलचल रही, जिसके बाद आज सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली और राजनीतिक समुद्र में ठहराव का संकेत दिया। शपथ ग्रहण के दौरान आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और सबकी आंखें नम थीं। इस आंसू, गम और राजतिलक के समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद थे।

राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम ( Sunetra Pawar oath ceremony )

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनने पर राज्य मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि वे राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी हैं। वहीं, शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार की गैरमौजूदगी पर उन्होंने कहा कि वे कैसे आएंगे, उनकी पार्टी अलग है और हमारी पार्टी अलग है।

‘महाराष्ट्र में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी’

महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में महाराष्ट्र को एक महिला मुख्यमंत्री भी मिले और राज्य की राजनीति में महिलाओं की भूमिका और मजबूत हो।

इस फैसले से नाराज शरद पवार

वहीं, सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से पहले शरद पवार ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि उनकी पार्टी अलग है, इसलिए इस बारे में उनसे कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा था कि शपथ ग्रहण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद यह साफ हो गया है कि अजित पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है।

Updated on:

31 Jan 2026 06:21 pm

Published on:

31 Jan 2026 06:20 pm

