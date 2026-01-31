डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही थीं सुनेत्रा पवार, नेताओं ने शुरू कर दी नारेबाजी, क्या बोलीं NCP विधायक सना मलिक?

आपको बता दें कि अजित पवार के प्लेन हादसे के बाद महाराष्ट्र में शोक की लहर थी, वहीं सियासत का ज्वार-भाटा भी तेज हो गया था। तीन दिन तक गम के माहौल में जबरदस्त सियासी हलचल रही, जिसके बाद आज सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली और राजनीतिक समुद्र में ठहराव का संकेत दिया। शपथ ग्रहण के दौरान आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और सबकी आंखें नम थीं। इस आंसू, गम और राजतिलक के समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद थे।