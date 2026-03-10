दोस्ती हो तो ऐसी! सेना में हुआ दोस्त का चयन तो खुशी से झूम उठा यार, कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया

Maharashtra: महाराष्ट्र से दोस्ती और गर्व का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवक का चयन भारतीय सेना में होने के बाद गांव में खुशी का माहौल बन गया। खास बात यह रही कि युवक के दोस्त ने उसकी इस उपलब्धि को खास अंदाज में मनाया। उसने अपने दोस्त को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया और इस दौरान गांव के लोग भी खुशी में शामिल हो गए। फिलहाल दोस्ती की मिसाल पेश करने वाली यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।