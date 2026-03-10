10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

दोस्ती हो तो ऐसी! सेना में हुआ दोस्त का चयन तो खुशी से झूम उठा यार, कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया

Maharashtra: महाराष्ट्र में सेना में चयनित एक युवक की सफलता का जश्न उसके दोस्त ने अनोखे अंदाज में मनाया। दोस्त ने उसे कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

less than 1 minute read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Mar 10, 2026

Maharashtra man carried friend his shoulders around village after joined the army

Maharashtra: महाराष्ट्र से दोस्ती और गर्व का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवक का चयन भारतीय सेना में होने के बाद गांव में खुशी का माहौल बन गया। खास बात यह रही कि युवक के दोस्त ने उसकी इस उपलब्धि को खास अंदाज में मनाया। उसने अपने दोस्त को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया और इस दौरान गांव के लोग भी खुशी में शामिल हो गए। फिलहाल दोस्ती की मिसाल पेश करने वाली यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जैसे ही युवक के सेना में चयन की खबर गांव में पहुंची, परिवार और ग्रामीणों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ढोल-नगाड़ों और तालियों के बीच युवक के दोस्त ने उसे कंधों पर बैठाया और पूरे गांव में घुमाते हुए उसकी सफलता का जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर और नारे लगाकर उसका स्वागत किया।

गांव के लोगों का कहना है कि सेना में भर्ती होना पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। युवक की मेहनत और लगन की सभी सराहना कर रहे हैं। दोस्ती और देशभक्ति का यह अनोखा नजारा अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और युवक को शुभकामनाएं दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

रिश्तेदार की लड़की से संबंध… पत्नी ने टोका तो हैवान बना पति, घुमाने के बहाने ले जाकर पत्थरों से कूचला सिर
पुणे
Pune husband his wife pretext of taking her trip and then tried to kill her

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

Updated on:

10 Mar 2026 10:59 am

Published on:

10 Mar 2026 10:58 am

Hindi News / Maharashtra / Pune / दोस्ती हो तो ऐसी! सेना में हुआ दोस्त का चयन तो खुशी से झूम उठा यार, कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिश्तेदार की लड़की से संबंध… पत्नी ने टोका तो हैवान बना पति, घुमाने के बहाने ले जाकर पत्थरों से कूचला सिर

Pune husband his wife pretext of taking her trip and then tried to kill her
पुणे

पहले दोस्ती, फिर प्यार…धर्म परिवर्तन कराने का नया जाल, आरोपी गिरफ्तार, परिवार फरार

Maharashtra people made friendships Instagram and pressured them to convert
पुणे

32 घंटे का कहर! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे जाम में फंसे 1.2 लाख लोग, अब मिलेगा ₹5.16 करोड़ का रिफंड

People stuck in Mumbai Pune Expressway jam will get toll tax refund
पुणे

सास को मारने की साजिश! पानी में मिलाया जहर, गलती से पति ने पी लिया…तड़प-तड़पकर हुई दर्दनाक मौत

kill mother-in-law Husband accidentally drinks poisoned water and dies in maharashtra
पुणे

महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण खत्म! 5% कोटे पर लगी रोक, क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी?

Muslim reservation in Maharashtra
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.