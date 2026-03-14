ठुकराकर मेरा प्यार… 24 घंटे बाद मिली लाश, पहले लड़की को हंसिए से काटा फिर खुद दे दी जान

आपको बता दें कि यह मामला जिले के जुन्नर इलाके का है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक का नाम महेश डामसे है, जो उसी गांव का रहने वाला था और युवती को जानता था। बताया जा रहा है कि महेश युवती से शादी करना चाहता था और उसने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन युवती ने साफ इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक का नाम महेश डामसे है, जो उसी गांव का रहने वाला था और युवती को जानता था। बताया जा रहा है कि महेश युवती से शादी करना चाहता था और उसने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन युवती ने साफ इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया।