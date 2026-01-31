आंसू, गम और राजतिलक…सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, सभी की आंखें थीं नम

सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद का शपत लेने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में इतना साफ हो गया कि अतिज पवार के जाने से कुछ बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इसके साथ ही एनसीपी (एसपी) चीफ शरद पवार के एक बयान की चर्चा जोरों से हो रही है। दरअसल, बारामती में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी अलग है इसलिए इस बारे में उनसे कोई राय नहीं ली गई है। उन्होंने कहा था कि उनके शपत ग्रहण के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई।