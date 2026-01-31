सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बड़ा खेल! महायुति के फैसले से सदमे में शरद पवार…जानिए पूरा गणित

आपको बता दें कि अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन की खबर आने के बाद जितना दुख उनके जाने का था, उतनी ही टेंशन सियासत को लेकर भी होने लगी। यही कारण है कि उनके निधन के 2 दिन बाद ही महायुति उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो गई। दरअसल, उनके निधन के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि अब दोनों पवार की पार्टियां फिर से एक होने वाली हैं, जिसके बाद सियासत में यह संदेश जाने लगा कि अगर दोनों पार्टियां एक होती हैं तो फिर से पार्टी का पूरा कंट्रोल फिर से शरद पवार के पास जा सकता है। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि इसी वजह से बिना देर किए महायुति के द्वारा राजनीतिक दांव चला गया है।