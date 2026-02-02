‘घोटाले की फाइल मेरे पास…10 दिन में हो गई मौत’, संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में नया बखेड़ा

Maharashtra Politics: 28 जनवरी 2026, यह कोई तारीख नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत का एक काला दिन था। बुधवार का दिन था, सुबह के लगभग पौने बज रहे थे। अचानक एक प्लेन हादसे की खबर आती है और बताया जाता है कि हादसे वाले प्लेन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी सवार थे। सोशल मीडिया पर इस घटना से संबंधित हेडलाइनों का सैलाब आ गया था। सभी सोशल मीडिया खंगाल रहे थे कि कहीं से अजित पवार के बचने की खबर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दो घंटे बाद ही पुष्टि कर दी गई कि अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद से देश में एक तरफ शोक की लहर दौड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सिसासत की खिचड़ी भी पक रही थी। आलम ये था कि अजित पवार की मौत के बाद महज 80 घंटे में ही उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम पद का शपथ लेना पड़ा। उनके मौत को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। अब फिर से शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसको लेकर फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में नया बखेड़ा शुरू हो गया है।