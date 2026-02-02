BJP की धमकी, फिर प्लेन क्रैश… अजित पवार के निधन पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, बोले- पर्दे के पीछे हुआ है खेल

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव गुट के दिग्गज नेता संजय राउत ने कहा, "अजित दादा के साथ जो दुर्घटना हुई है उसपर सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। वे बड़े नेता थे और उनकी जिस स्थिति में विमान दुर्घटना में मौत हुई है, उसके बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह सवाल अजित दादा की पार्टी से खुद उठ रहे हैं, उनकी मौत रहस्यमय है... पर्दे की पीछे कुछ तो हुआ है। अजित दादा ने कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं, उसके बाद भाजपा के लोगों ने अजित दादा को धमकाया कि अभी तक आपके सिंचाई घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है। जिसके जवाब में अजित दादा ने कहा कि मेरे सिंचाई घोटाले को छोड़ दीजिए, आपके सिंचाई घोटाले की फाइल मेरे पास है...इसके 10 दिन बाद अजित पवार की रहस्यमय मौत होती है, इसका क्या अर्थ है... कुछ तो गड़बड़ है।"