रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मामले में बाधा बनी BNSS की धारा 303, बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई में क्यों बेबस है मुंबई पुलिस?

जांच एजेंसियों का कहना है कि जेल के भीतर पूछताछ बेहद सीमित होती है। आमतौर पर केवल एक या दो अधिकारियों को ही कुछ घंटों के लिए आरोपी से मिलने की अनुमति मिलती है। आमने-सामने बैठकर लंबी पूछताछ, अन्य आरोपियों से आमना-सामना (Confrontation) या तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच लगभग असंभव हो जाती है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जब हमने सलमान खान फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका की पहचान की, वह पहले से साबरमती जेल में था। हमने पूछताछ की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण उसकी कस्टडी नहीं मिल सकी। अनमोल बिश्नोई के भारत डिपोर्ट होने के एक महीने बाद ही उसके मामले में भी BNSS की धारा 303 लागू कर दी गई।”