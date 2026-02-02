15 लोगों से 30 लाख रुपए की गोल्ड चोरी, अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान चोरों ने किया हाथ साफ

Ajit Pawar funeral: तारीख 28 जनवरी, दिन बुधवार। इस दिन भले ही सूरज निकला था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वह दिन किसी काली स्याह रात से कम नहीं था। दरअसल, इस दिन प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र ने एक राजनीति के नायक को खो दिया, जिनका नाम था अजीत पवार। पूरा देश गम में था और 'दादा' के परिवार को लोग सांत्वना दे रहे थे। उनके अंतिम संस्कार के दिन भीड़ का सैलाब उमड़ गया। उनका अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ था। इसी बीच एक खबर सामने आई जो सबको हैरान कर दी। दिल में गम और आंखों में आंसू लिए पहुंचे लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इस दौरान इस भीड़ में ऐसी भी घटना घट सकती है। मिली जानकारी के अनुसार,अंतिम संस्कार करने के दौरान गम की आड़ में चोरों ने 15 लोगों से 30 लाख रुपए की सोने की चेन चुरा ली।