मुंबई लोकल यात्रियों के लिए खुशखबरी! चार नई ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट व टाइम टेबल

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, नई लोकल ट्रेनें कांदिवली-बोरीवली के बीच छठी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संभव हो पाई हैं। छठी लाइन के शुरू होते ही बोरीवली और बांद्रा टर्मिनस के बीच आने-जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को पांचवीं और छठी लाइन पर शिफ्ट किया गया है। इससे लोकल और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में बेहतर तालमेल बना है और परिचालन दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।