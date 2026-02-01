2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शरद पवार की पार्टी में विलय को लेकर अजित पवार के करीबी ने दिया बयान, कहा- दादा के नेतृत्व में…

NCP प्रदेश अध्यक्ष तटकरे ने स्पष्ट किया कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता बनाना पार्टी का आंतरिक फैसला था...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Feb 02, 2026

Friendship beyond borders: Belagavi's 'friend' Ajit Pawar

महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सोमवार को पार्टी के पुनर्विलय की अटकलों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजित दादा के नेतृत्व में एनसीपी ने पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का सामूहिक फैसला कर लिया है और गठबंधन में बनी रहेगी। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि “सबसे पहले यह साफ होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किसमें मर्ज होगी।”

BJP की नहीं है भूमिका

कराड में NCP प्रदेश अध्यक्ष तटकरे ने स्पष्ट किया कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता बनाना पार्टी का आंतरिक फैसला था, इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है।

तटकरे ने कहा कि अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने सामूहिक रूप से एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया था, और 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता ने इस फैसले पर मुहर भी लगाई।

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर भी सवाल

सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ में शरद पवार और सुप्रिया सुले की गैर-मौजूदगी पर तटकरे ने कहा कि निमंत्रण भेजना प्रोटोकॉल विभाग की जिम्मेदारी होती है, पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं।

अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के समारोह में न आने पर तटकरे ने कहा कि वे बारामती में शोक संवेदनाएं स्वीकार कर रहे थे, इसलिए मुंबई नहीं आ सके।

विलय की अटकलों पर विरोधाभासी बयान

NCP (SP) प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले पहले ही दावा कर चुके हैं कि दोनों गुटों के बीच विलय वार्ता अंतिम चरण में थी और 12 फरवरी को घोषणा की तैयारी थी। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती तो अजित पवार खुद उन्हें जानकारी देते।

विमान हादसे में हुई मौत

एनसीपी प्रमुख अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। उनके साथ विमान में मौजूद चार अन्य लोगों की भी मौके पर ही मौत हो गई। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर चली और अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। 

ये भी पढ़ें

Maharashtra Politics: इस दिन तक दोनों NCP का हो जाएगा विलय! जानें फिर कौन करेगा नेतृत्व
राष्ट्रीय
NCP merger news, NCP reunion, Sharad Pawar Ajit Pawar merger,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Feb 2026 09:58 pm

Published on:

02 Feb 2026 09:43 pm

Hindi News / National News / शरद पवार की पार्टी में विलय को लेकर अजित पवार के करीबी ने दिया बयान, कहा- दादा के नेतृत्व में…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.