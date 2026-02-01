शरद पवार की पार्टी में विलय को लेकर अजित पवार के करीबी ने दिया बयान, कहा- दादा के नेतृत्व में…

महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सोमवार को पार्टी के पुनर्विलय की अटकलों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजित दादा के नेतृत्व में एनसीपी ने पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का सामूहिक फैसला कर लिया है और गठबंधन में बनी रहेगी। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि “सबसे पहले यह साफ होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किसमें मर्ज होगी।”