अजित दादा की कुर्सी पर बैठते ही सुनेत्रा पवार का टूटा सब्र…महाराष्ट्र की जनता के लिए लिखा इमोशनल संदेश

आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सुनेत्रा पवार पोस्ट करते हुए लिखा कि "आदरणीय अजितदादा ने जीवन भर किसान, मेहनतकश वर्ग, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए जीने का मंत्र दिया। आज उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ‘शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर’ के विचारों के प्रति निष्ठा रखते हुए कर्तव्य भाव से उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करते समय मन सचमुच भावुक हो उठा है। दादाजी के असमय निधन से मन पर दुःख का भारी पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने सिखाई कर्तव्यनिष्ठा, संघर्ष की ताकत और जनता के प्रति प्रतिबद्धता ही मेरा सच्चा सहारा है। उनके सपनों के न्यायप्रिय, समतामूलक और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए मैं निरंतर ईमानदारी से काम करता रहूंगी। उन्होंने आगे लिखा कि इस कठिन समय में महाराष्ट्र की जनता ने जो प्रेम और समर्थन दिया है, वही मेरी शक्ति है। आपके विश्वास के बल पर, दादाजी के विचारों को जीवित रखते हुए, नई आशा के साथ आगे बढ़ता रहूंगी।