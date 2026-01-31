अजित दादा की कुर्सी पर बैठते ही सुनेत्रा पवार का टूटा सब्र…महाराष्ट्र की जनता के लिए लिखा इमोशनल संदेश

Deputy CM Sunetra Pawar: अजित पवार के प्लेन हादसे में निधन के बाद उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित दादा की कुर्सी संभालते ही सुनेत्रा पवार के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए एक भावुक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने जनता से वादा किया कि वे ‘दादा’ के हर सपने को साकार करेंगी। साथ ही, जनता के प्रेम और समर्थन के लिए आभार भी जताया।
आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सुनेत्रा पवार पोस्ट करते हुए लिखा कि "आदरणीय अजितदादा ने जीवन भर किसान, मेहनतकश वर्ग, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए जीने का मंत्र दिया। आज उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ‘शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर’ के विचारों के प्रति निष्ठा रखते हुए कर्तव्य भाव से उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करते समय मन सचमुच भावुक हो उठा है। दादाजी के असमय निधन से मन पर दुःख का भारी पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने सिखाई कर्तव्यनिष्ठा, संघर्ष की ताकत और जनता के प्रति प्रतिबद्धता ही मेरा सच्चा सहारा है। उनके सपनों के न्यायप्रिय, समतामूलक और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए मैं निरंतर ईमानदारी से काम करता रहूंगी। उन्होंने आगे लिखा कि इस कठिन समय में महाराष्ट्र की जनता ने जो प्रेम और समर्थन दिया है, वही मेरी शक्ति है। आपके विश्वास के बल पर, दादाजी के विचारों को जीवित रखते हुए, नई आशा के साथ आगे बढ़ता रहूंगी।
अजित पवार के प्लेन हादसे के बाद राज्य में छाए गहरे शोक और सियासी हलचल के बीच सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण समारोह का माहौल बेहद भावुक रहा, जहां आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और मौजूद हर शख्स की आंखें नम दिखीं। भारी मन से शपथ लेते हुए सुनेत्रा पवार ने पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी संभाली। इस आंसू, गम और राजतिलक के पल के साक्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री भी बने, जिनकी मौजूदगी में यह ऐतिहासिक समारोह संपन्न हुआ।
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर राज्य मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि राज्य ने एक बेहद बड़े नेता को खो दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि सुनेत्रा पवार भी अजित पवार की तरह राज्य के विकास के लिए लगातार काम करेंगी और उनके काम को आगे बढ़ाएंगी।
