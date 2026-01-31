31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

अजित दादा की कुर्सी पर बैठते ही सुनेत्रा पवार का टूटा सब्र…महाराष्ट्र की जनता के लिए लिखा इमोशनल संदेश

Deputy CM Sunetra Pawar: अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ के बाद भावुक सुनेत्रा पवार ने जनता से वादा किया कि वे ‘दादा’ के सपनों को पूरा करेंगी और मिले प्रेम-समर्थन के लिए धन्यवाद जताया।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jan 31, 2026

Deputy CM Sunetra Pawar ajit pawar maharasthra politics

Deputy CM Sunetra Pawar: अजित पवार के प्लेन हादसे में निधन के बाद उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित दादा की कुर्सी संभालते ही सुनेत्रा पवार के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए एक भावुक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने जनता से वादा किया कि वे ‘दादा’ के हर सपने को साकार करेंगी। साथ ही, जनता के प्रेम और समर्थन के लिए आभार भी जताया।

आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सुनेत्रा पवार पोस्ट करते हुए लिखा कि "आदरणीय अजितदादा ने जीवन भर किसान, मेहनतकश वर्ग, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए जीने का मंत्र दिया। आज उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ‘शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर’ के विचारों के प्रति निष्ठा रखते हुए कर्तव्य भाव से उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार करते समय मन सचमुच भावुक हो उठा है। दादाजी के असमय निधन से मन पर दुःख का भारी पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने सिखाई कर्तव्यनिष्ठा, संघर्ष की ताकत और जनता के प्रति प्रतिबद्धता ही मेरा सच्चा सहारा है। उनके सपनों के न्यायप्रिय, समतामूलक और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए मैं निरंतर ईमानदारी से काम करता रहूंगी। उन्होंने आगे लिखा कि इस कठिन समय में महाराष्ट्र की जनता ने जो प्रेम और समर्थन दिया है, वही मेरी शक्ति है। आपके विश्वास के बल पर, दादाजी के विचारों को जीवित रखते हुए, नई आशा के साथ आगे बढ़ता रहूंगी।

नम आंखो से ली शपथ

अजित पवार के प्लेन हादसे के बाद राज्य में छाए गहरे शोक और सियासी हलचल के बीच सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण समारोह का माहौल बेहद भावुक रहा, जहां आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और मौजूद हर शख्स की आंखें नम दिखीं। भारी मन से शपथ लेते हुए सुनेत्रा पवार ने पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी संभाली। इस आंसू, गम और राजतिलक के पल के साक्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री भी बने, जिनकी मौजूदगी में यह ऐतिहासिक समारोह संपन्न हुआ।

'एक बेहद बड़े नेता को खो दिया'

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर राज्य मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि राज्य ने एक बेहद बड़े नेता को खो दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि सुनेत्रा पवार भी अजित पवार की तरह राज्य के विकास के लिए लगातार काम करेंगी और उनके काम को आगे बढ़ाएंगी।

ये भी पढ़ें

डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही थीं सुनेत्रा पवार, नेताओं ने शुरू कर दी नारेबाजी, क्या बोलीं NCP विधायक सना मलिक?
पुणे
Sunetra Pawar oath ceremony Ajit pawar NCP maharasthra politics,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Published on:

31 Jan 2026 07:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / अजित दादा की कुर्सी पर बैठते ही सुनेत्रा पवार का टूटा सब्र…महाराष्ट्र की जनता के लिए लिखा इमोशनल संदेश
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही थीं सुनेत्रा पवार, नेताओं ने शुरू कर दी नारेबाजी, क्या बोलीं NCP विधायक सना मलिक?

Sunetra Pawar oath ceremony Ajit pawar NCP maharasthra politics,
पुणे

आंसू, गम और राजतिलक…सुनेत्रा पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, सभी की आंखें थीं नम

Sharad Pawar wife Sunetra Pawar becomes Deputy CM of Maharashtra
पुणे

80 घंटे में डिप्टी सीएम…अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरण, महायुति की नई रणनीति

80 hours after Ajit Pawar death Sunetra Pawar Maharashtra Deputy CM
पुणे

सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बड़ा खेल! महायुति के फैसले से सदमे में शरद पवार…जानिए पूरा गणित

There is a big game behind making Sunetra Pawar the Deputy CM
पुणे

AIMIM को हटाने के लिए भाजपा-कांग्रेस हुए एक, जानिए कहां खेला जा रहा सियासी खेल?

Maharashtra Politics BJP and Congress unite to remove AIMIM
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.