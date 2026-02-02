उद्धव सेना की वजह से मनसे की हुई करारी हार! राज ठाकरे का कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश

बीएमसी चुनावों में करारी हार के बाद राज ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जहां उन्होंने भविष्य की रणनीति को लेकर कड़ा संदेश दिया। इस बैठक के दौरान मनसे के पदाधिकारियों ने हार के लिए कई कारण गिनाए और शिकायतों का अंबार लगा दिया। पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि गठबंधन में मनसे को पर्याप्त और प्रभावी सीटें नहीं मिली थीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) से गठबंधन के बावजूद कई वार्डों में उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग नहीं किया। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए, जिससे मनसे के वोट बैंक में सेंध लगी, जिसका सीधा नुकसान पार्टी को हुआ।