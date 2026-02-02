Rain Alert: एक्टिव हुए 2-2 पश्चिमी विक्षोभ, 48 घंटों तक होगी तूफानी बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले दो दिनों तक भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। अगले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओलावृष्टि की आशंका भी बनी हुई है।