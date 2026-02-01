भारत की एक ऐसी अदालत, जहां नहीं टिकते हैं जज, 725 गांवों के लोगों को न्याय का इंतजार

यह मामला 21 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की नजर में आया, जब भीमा-कोरेगांव मामले के सह-अभियुक्त सुरेंद्र गडलिंग की बैल याचिका पर सुनवाई हुई। गडलिंग पर 2016 में सुर्जागढ़ खदानों से आयरन ओर ले जा रहे 76 वाहनों को जलाने की साजिश का आरोप है। उनके वकील ने बताया कि ट्रायल शुरू नहीं हो सका क्योंकि कोर्ट में स्थायी जज और अभियोजक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 7 दिनों में सक्षम न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्देश दिया। दो दिन बाद नियुक्ति हो गई।